Procès des attentats à Bruxelles: «C’est comme si on avait claqué des doigts et que la vie s’était arrêtée», raconte le DVI

Un ancien commissaire et la première inspectrice du Disaster Victim identification (DVI), le service d’identification des victimes de la police fédérale, ont décrit mercredi après-midi leur ressenti lors de la récupération du corps des victimes de l’attentat du 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem. «C’est comme si on avait claqué des doigts et que la vie s’était arrêtée», a confié l’inspectrice.

«C’est une situation unique, c’est chaotique. Tout le monde connait Zaventem et son agitation mais, là, la vie s’est arrêtée», a-t-elle témoigné. «On voit encore les GSM abandonnés sur des points de recharge. Pendant trois jours, certains sonnent. On entend aussi les alarmes des bandes pour valises qui bloquent. Et puis il y un nuage de poussière qui s’est posé sur tout: dans les oeufs au plat, sur les cafés, les PC...», a-t-elle décrit.