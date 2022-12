«Maman, j’ai encore raté l’avion» fête ses 30 ans: on vous emmène sur les traces de Kevin McCallister! (vidéo)

Pour célébrer les 30 ans de ce grand classique des films de Noël, Ciné-Télé-Revue s’est envolé pour New York afin de vivre la même folle aventure que l’ancien enfant superstar, Macaulay Culkin. Une mission (presque) réussie !

Comme toujours à l’approche des fêtes de l’hiver, les chaînes et services de streaming mettent les petits plats dans les grands afin de proposer aux téléspectateurs des films et séries qui réchauffent les cœurs. L’occasion de découvrir de nouvelles productions, mais aussi de revoir certaines valeurs sûres. Parmi lesquelles le triomphal « Maman, j’ai raté l’avion » et sa suite, rediffusés cette semaine sur TF1. Si vous les avez ratés, ces comédies ultra-populaires sont à (re)voir sur Disney+ !

Celles-ci mettent en scène le tout jeune Macaulay Culkin dans le rôle du chétif mais redoutable Kevin McCallister, qui loupe toujours le départ en vacances de sa famille. Si dans le premier volet, il est resté chez lui à faire fuir les cambrioleurs… dans le deuxième, il s’est gouré à l’embarquement, déboulant quelques heures plus tard seul à New York, alors que sa tribu s’est envolée pour Miami ! Une erreur de parcours improbable, qui fera vivre au gamin l’aventure la plus incroyable de sa vie.