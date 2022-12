Notre coup de coeur culturel: Gratin de Noël, à voir au Poche Théâtre jusqu’au 31 décembre

Le mauvais sort s'est acharné sur « Gratin de Noël ». Ce spectacle entièrement écrit il y a 3 ans par Bernard Suin n'a pas pu être joué en 2020 à cause de la crise du Covid et en 2021 à cause de comédiens malades. Enfin, cette création 100% carolo est présentée au public, en cette fin d'année 2022.

Le pitch ? Baptiste (Georges Volral), réputé pour être particulièrement pingre, et sa nouvelle compagne Vanessa (Muriel Mathieu) s'apprêtent à recevoir chez eux deux couples d'amis : Clément (Christophe Dethier) et Danièle (Cathy Capron) ainsi que Eric (Stephan Laturaz) et Florine (Fanny Sznajder). Certains d'entre eux ont des métiers originaux comme grutière et vendeur de gadgets d'espionnage. Mais ce qui devait être un tranquille réveillon tourne rapidement à l'aigre quand les langues se délient. Tantôt, les caractères se rapprochent, tantôt s'affrontent. Certes, on rit, mais pas des effets d'une situation. Mensonges, hypocrisie, jalousie, tromperies,... sont quelques-uns des éléments qui composent ce cocktail acide.