Déjà plus de deux millions de visiteurs à Plaisirs d’Hiver à Bruxelles

799.330 sont des Bruxellois (36,5%), 636.669 ont la nationalité belge (29,1%) et 750.986 proviennent de l’étranger (34,3%).

«Plaisirs d’Hiver mérite sans nul doute son titre de meilleur marché de Noël grâce à l’ensemble des artisanes ou artisans, des commerçantes ou commerçants, des forains et des artistes qui enchantent les touristes ainsi que les Bruxelloises et Bruxellois dans une ambiance chaleureuse et festive», souligne l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements à la Ville de Bruxelles, Delphine Houba, dans un communiqué de presse.