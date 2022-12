Il vole du cuivre puis sort un couteau face aux ouvriers à Tournai: «Je pensais qu’ils venaient voler aussi»

L’endroit est désaffecté, beaucoup pensent qu’ils ne s’y passent rien. En se baladant non loin du lieu, Charles (prénom d’emprunt), 37 ans, aperçoit au loin des objets pouvant rapporter de l’argent en cette période difficile pour lui. L’homme escalade le grillage et s’invite dans le bâtiment. À cet instant, il n’imagine pas que d’autres personnes sont présentes sur les lieux…

Charles se rapproche de ce qu’il avait aperçu quelques minutes plus tôt : des câbles en cuivre. À la recherche du moindre sous, il sort son couteau de sa poche et décide de couper le câble. Il dérobe ainsi 16 kg du précieux métal. Sauf que deux ouvriers polonais, Rafal et Piotr (prénoms d’emprunt), arrivent en direction du voleur. Pensant qu’il s’agit également de personnes mal intentionnées, Charles sort son couteau et menace les deux lascars. « J’ai pris mon couteau et l’ai montré. J’ai voulu me défendre. Ils sont venus vers moi avec une barre de fer. L’endroit était désaffecté, j’ai été surpris. Je pensais qu’ils venaient pour voler, comme moi », souligne le prévenu.