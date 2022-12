Piraté il y a un mois, le site internet du CHC (MontLégia) est à nouveau opérationnel

Le Groupe Santé CHC a été victime d’une grosse tentative de piratage le 19 novembre dernier. Il a donc fallu couper toutes les entrées informatiques extérieures pour assurer la sécurité des données et réinitialiser tout. Cela a pris beaucoup de temps et n’est d’ailleurs pas encore tout à fait terminé. « Oui, notre système est toujours confiné, reprend Eddy Lambert. Nous continuons à travailler à sa sécurisation. mais indépendamment de cela, notre système fonctionne, la continuité et la sécurité des soins sont assurées. »

Le CHC ne veut pas en dire plus sur l’attaque dont il a été victime selon le principe de « plus on en parle, plus on attire l’attention. »