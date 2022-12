Pour la première fois depuis 60 ans, il n’y aura pas de longue file devant le commerce de Richard, 81 ans, le 24 décembre: «Notre métier est en train de disparaître» (photo)

Pour la première fois en 60 ans, il n’y aura pas de longue file d’attente devant le commerce de Richard Bosmans, un volailler flamand de 81 ans. « Notre métier est en train de disparaître », déplore l’octogénaire dans les colonnes du Nieuwsblad. « Les volaillers sont des professionnels qui inspectent, achètent découpent et transforment le gibier, la volaille et les lapins avec une grande expertise », explique Richard. Le Belge explique que ce sont ses parents qui ont lancé le business au début des années 1950. « C’était et c’est un dur labeur. Mais en 1960 j’ai compris, j’ai ouvert ma propre entreprise dans la Diesterstraat », ajoute Richard.

« Les samedis et dimanches en particulier, nous vendions bien. Et à Noël, nous avons ajouté des croquettes maison. La longue file d’attente du 24 décembre était quelque chose de familier à Saint-Trond », explique encore le commerçant. « Le grand chef bien conuu Roger Souveryns du Scholteshof venait chercher son gibier chez nous. J’en suis toujours très fier », ajoute Richard.

« Mais ce sont surtout les gens qui sont venus dans mon magasin qui ont volé mon coeur. Nous étions ouverts tous les jours jusqu’à aujourd’hui et n’avions pas vraiment d’heure de fermeture », témoigne encore le volailler. Mais « la montée en flèche des supermarchés dans les années 1980 » a rendu la tâche difficile à Richard. « Les supermarchés proposaient des faisans anglais importés à 210 francs les deux, plumés et tout. Moins de qualité, mais je ne pouvais plus rivaliser avec ça », raconte l’octogénaire.