Six et trois ans de prison requis contre des parents incestueux à Mouscron: «Un viol par jour pendant quatre ans!»

Le ministère public a requis, jeudi devant la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Tournai, des peines de 6 et 3 ans de prison contre un couple mouscronnois poursuivi pour des faits d’inceste commis à l’égard de leurs deux filles mineures. Le père de famille, qui encourt la peine de 6 ans, conteste les coups portés à ses filles mineures. Il conteste également avoir violé l’une de ses deux filles, mais pas l’autre. Il tient le même discours pour les attentats à la pudeur.

Le Mouscronnois âgé de 55 ans a déjà été condamné pour des faits similaires par la cour d’appel du Hainaut, à deux ans de prison avec sursis. La mère de famille, également détenue, est poursuivie pour non-assistance à personne en danger, car elle a été témoin des faits commis par son conjoint. Elle reconnaît qu’elle n’a rien fait pour dénoncer les faits aux autorités judiciaires. Elle conteste les attentats à la pudeur. Le 7 mai 2022, une fille mineure du couple dénonce les viols à un proche.

À Mouscron et dans un camping

«Un viol par jour durant quatre ans ! Quatre années que sa mère n’a rien fait, n’a rien dénoncé et a participé aux actes sexuels perpétrés sur ses filles», dénonce Me Joséphine Moulin, le tuteur ad hoc des victimes, qui a raconté l’horreur devant le tribunal. Le premier substitut du procureur du roi confirme que les abus sexuels étaient quotidiens au sein de cette famille. « Il faut que la société se protège de telles personnes », clame-t-il. Les abus avaient lieu au domicile familial à Mouscron et au camping à La Roche-en-Ardenne. « Le père de famille allait lui-même chercher la pilule du lendemain à la pharmacie pour ses deux filles », note Frédéric Bariseau.

L’avocate du prévenu décrit un contexte familial précaire qui baigne dans l’alcool. Un sursis probatoire est proposé. L’avocat de la mère de quatre enfants, dont trois en commun avec son conjoint, la décrit comme une femme soumise, privée de relations sociales dès l’âge de 15 ans, alors qu’elle était enceinte de son premier enfant. Un sursis probatoire est également proposé. Le jugement sera prononcé le 26 janvier.