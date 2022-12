Concert exclusif de Ben Harper au festival LaSemo d’Engien le 8 juillet

Ben Harper et son groupe s’ajoutent à l’affiche musicale déjà composée de Jain, Suzane et Fatoumata Diawara.

Cette année, le festival LaSemo fêtera ses 15 ans. «En plus des surprises et des nouveautés dont nous sommes coutumiers et qui seront prochainement annoncées, nous avons voulu proposer une affiche musicale particulièrement belle cette année», allèche, dans le communiqué, Samuel Chappel, directeur du festival.

Quoi de plus captivant et de qualité qu'un moment festif et culturel à partager cet été à LaSemo ? Remplissez-vous de concerts, de spectacles, de soleil et de joie. Un moment unique à offrir en famille ou entre amis pour les fêtes…