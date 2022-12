Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Par ici », élève une voix à travers la nuit, au cœur de la rue Saint-Roch à Dinant. « Tu aurais pu encore essayer de rentrer longtemps. » La grande porte en bois évoquée se trouvait en fait quelques mètres plus loin. Sur les planches, repeintes en blanc, comme l’entièreté du bâtiment au nº7, une drôle de flèche, qu’on aurait du mal à déchiffrer si on ne savait pas pourquoi on était là.

S’en suit un sombre passage, longeant quelques garages. Au bout, une pancarte. « Tir à l’arbalète ». Et cette même flèche, qui indique l’escalier à suivre. « On a un des cercles les plus cachés du coin », sourit l’homme, vêtu d’un pull sans manches aux couleurs de la compagnie de Dinant.