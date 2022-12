Trois anniversaires célébrés au Bois du Cazier: Jean-Louis Delaet annonçait officiellement son départ, la procédure pour trouver son remplaçant est lancée

Lors d’une soirée de clôture d’une année riche en émotions et en souvenirs, un public nombreux avait pris place dans l’auditorium du Bois du Cazier. On y célébrait un triple anniversaire : les 200 ans de l’octroi de la concession minière, les 20 ans de l’ouverture du lieu de mémoire, et les 10 ans d’inscription du site au Patrimoine Mondial de Wallonie. De membres de l’Amicale des Mineurs des Charbonnages de Wallonie étaient présents, ainsi que des Ex-minatori, des représentants syndicaux, des guides, un ancien mineur de fond et des sympathisants.

Cette chaleureuse rencontre était aussi l’occasion pour Jean-Louis Delaet, directeur actuel, d’annoncer officiellement qu’il serait remplacé, à partir du 30 avril 2023, et ce pour une période de 8 mois, par Colette Ista, directrice adjointe. La procédure est la suivante : l’ASBL Bois du Cazier va engager son nouveau directeur grâce à un financement que la Ville de Charleroi octroiera, équivalent au salaire de Jean-Louis Delaet. Ce dernier sera attaché au Département de la Culture de la Ville pendant 6 mois où un comité de sélection se mettra en place.