Asile et migration: l’aile gauche de la majorité réclame des dispositions supplémentaires

Le PS, par la voix d’Hervé Rigot, a ainsi annoncé le dépôt d’une résolution par laquelle il demande le déclenchement de la phase d’urgence fédérale. Côté écologiste, Eva Platteau (Groen) a suggéré d’accorder aux Afghans un statut de protection temporaire, à l’instar de ce qui se fait pour les réfugiés ukrainiens.

Dans leur réponse, le Premier ministre Alexander De Croo et la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Nicole de Moor ont défendu la politique menée. « Le réseau Fedasil compte plus de 30.000 places d’accueil, soit plus que lors de la crise de 2015 », a souligné M. De Croo. « Jamais nous ne pourrons régler tout tout seuls », a-t-il ajouté, appelant à une « meilleure coopération européenne ». « Mais je ne me cache pas derrière l’argument de l’Europe. La responsabilité est collective. »