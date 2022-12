À Anderlecht, Brian Riemer impose déjà sa griffe

Vincent Kompany répète souvent qu’il ne faut pas s’arrêter au tableau marquoir pour analyser une rencontre. Le contenu proposé par Anderlecht à Genk pour la première de Brian Riemer en est la parfaite illustration. Battu 1-0 et éliminé de la Coupe au stade des huitièmes de finale, le Sporting a pu quitter la scène, la tête haute, au terme d’une prestation encourageante. « Après seulement quinze jours de travail avec le nouveau coach, ce n’est pas mal ce qu’on a produit », estimait Adrien Trebel. « Il faudra d’ailleurs s’en inspirer pour le déplacement de lundi à Charleroi. » Où le RSCA lancera officiellement son opération « Playoffs 2 ». Malgré un trou de cinq points à combler sur le huitième (NDLR : Louvain), l’objectif semble atteignable. À condition que le Sporting réitère la performance vue à Genk mercredi soir. Le réalisme offensif en plus. Mais une chose est sûre : les idées tactiques de Brian Riemer donnent un nouveau souffle.

1 Nouveau système et nouvelles habitudes

Après avoir longuement souffert dans un 3-5-2 sous Felice Mazzù – le Carolo avait tenté un 4-3-3 dans ses derniers matches –, le Sporting d’Anderlecht version « Brian Riemer » évoluera très souvent dans un 4-3-3. Que ce soit lors des amicaux ou à Genk, c’était le schéma tactique choisi par l’ancien assistant de Thomas Frank. Avec quelques touches qui lui sont visiblement chères. « Il insiste pour avoir un bloc compact », précisait Trebel après l’élimination. Cela se voyait notamment dans le positionnement très axial d’Amuzu quand Anderlecht n’avait pas le ballon. Une importance de la densité illustrée également par l’obligation pour Verschaeren – membre du trio au milieu – de venir donner un coup de main à ses deux partenaires du flanc gauche qui étaient Delcroix et Amuzu.

Dans les intentions aussi, la patte « Riemer » est déjà identifiable. Outre un jeu de combinaisons, les Anderlechtois habitueront rapidement leurs supporters à un pressing intense pour récupérer le cuir le plus haut possible tout en n’ayant qu’une idée en tête. Celle d’aller vers le but adverse. « Le système de Riemer me rappelle celui de Weiler », pointait Trebel. « Avec Weiler aussi, on devait se projeter rapidement vers l’avant après avoir récupéré le ballon. »

2 Une débauche d’énergie conséquente

À lui tout seul, Brian Riemer est un spectacle sur la ligne de touche. Le nouvel entraîneur du RSCA ne s’arrête jamais de gesticuler et de donner de la voix. À tel point qu’il a fait une partie du match en t-shirt parce qu’il avait trop chaud. S’il agit de la sorte, ce n’est pas uniquement pour faire le show ou offrir de bons moments aux photographes. Le Danois veut transmettre son énergie à ses joueurs. Pour qu’ils mettent un maximum d’intensité dans leurs courses, leur pressing et leur envie d’aller vers l’avant. « De nombreux joueurs ont fait ce que je voulais avec énergie et intensité », se félicitait-il dans le Limbourg.

Une philosophie énergivore que les Anderlechtois vont devoir apprendre à digérer au fil des semaines. « Le nouveau système nous demande beaucoup d’efforts », confirmait Trebel. « On doit s’habituer à la répétition de ces efforts. Si on le fait suffisamment durant les entraînements, on sera capable de répéter les efforts lors des matches. »

3 La stabilité défensive, premier pilier

À la veille du huitième de finale de Coupe de Belgique, Brian Riemer avait indiqué que Genk était une « superbe opportunité pour savoir où en était Anderlecht ». Il pensait sûrement à un test pour son arrière-garde face à la meilleure attaque de la première partie de championnat et ses 45 buts en 17 rencontres. Soit 2,65 par match. Au bout de 90 minutes, c’était zéro face à une défense du RSCA qui a fait bonne figure ne concédant que peu d’espaces et d’occasions aux Limbourgeois. « On a fait preuve de résilience quand on défendait », se réjouissait Brian Riemer. « On a défendu avec une structure stable. Faire 0-0 après 90 minutes à Genk, c’est une bonne chose. La stabilité défensive, c’est la première chose à bâtir. » Peut-être que cette solidité défensive battue en brèche au début de la prolongation par Joseph Paintsil explique aussi le manque de mordant des offensives bruxelloises. Un secteur offensif faisant figure de plus grand chantier du coach danois.