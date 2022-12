Procès des attentats à Bruxelles: l’exposé sur l’enquête se poursuivra début janvier, place à la pause de Noël

La cour d’assises s’arrête pour une dizaine de jours, comme cela était prévu, après le début des témoignages, mercredi et jeudi, des juges d’instruction et des enquêteurs, avec notamment la diffusion d’images explicites et très dures des corps des 16 victimes décédées retrouvées à Zaventem dans et en dehors du hall des départs.

Les débats reprendront début janvier et aborderont alors les faits survenus dans la station de métro Maelbeek, où 16 autres personnes ont perdu la vie. Des images tout aussi dures que celles projetées jeudi devraient être diffusées devant la cour.