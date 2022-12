Deux séances de cinéma gratuites entre les fêtes à Crisnée: «Vaillante» et «Super 8» à l’affiche

Cette occupation pour les petits et grands arrive à un bon moment. « On propose deux séances. L’une pendant l’après-midi le 27, et l’autre en soirée le 29 pour laisser le plus de possibilités aux familles. C’est aussi un moyen d’occuper les enfants des parents qui travaillent », ajoute le bourgmestre.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la commune de Crisnée a programmé deux séances de cinéma gratuites et ouvertes à tous ces 27 et 29 décembre. « Ce n’est pas la première fois qu’on le fait, ces séances de cinéma sont toujours un succès », explique Philippe Goffin, bourgmestre de Crisnée.

125 personnes

Les deux films à l’affiche sont Vaillante et Super 8. « Ce n’est pas toujours simple de trouver un film qui convient à tous. Nous proposons ici un dessin animé pour les plus jeunes et un film de Steven Spielberg pour les plus grands. Ce sont deux réalisations qui ont rencontré un grand succès au box-office et donc ceux qui les ont appréciés pourront les revoir, et ceux qui ne les ont pas vus pourront les découvrir », affirme Philippe Goffin.