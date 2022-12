Le traitement des femmes par les talibans peut constituer «un crime contre l’humanité», selon le G7

Et ils avertissent Kaboul d’éventuelles conséquences devant la Cour pénale internationale de La Haye : « la persécution sexiste peut constituer un crime contre l’humanité en vertu du Statut de Rome, auquel l’Afghanistan est un État partie ».

Les ministres, qui se sont réunis par vidéoconférence, ont appelé le régime taliban à revenir sur sa décision d’interdire aux femmes d’étudier à l’université et de bannir les filles de l’enseignement secondaire.

« Les récentes mesures prises par les talibans, qui s’ajoutent aux précédentes mesures cumulées restreignant l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales des femmes et des filles en Afghanistan, sont extrêmement préoccupantes et semblent constituer une politique systématique », déplorent-ils.