Tensions autour de l’avenir de l’ancienne caserne des pompiers à Fleurus: la Ville aimerait y mettre un petit parc, mais…

Décidément, l’actualité ne manque pas au sein de la zone de secours Hainaut-Est. Après toutes les polémiques autour du commandant Fabrice Piérart, voilà maintenant quelques tensions, dans des proportions bien moindres, à propos de l’ancienne caserne de Fleurus.

Les pompiers sont partis depuis de longs mois. - C.H.

Pour rappel, les hommes du feu ont quitté celle-ci voici déjà de longs mois et un nouvel édifice va être bâti, toujours dans la même entité mais un peu plus au sud, à la limite avec Farciennes. L’objectif est de rapprocher le bâtiment du nœud routier du Vieux Campinaire, à partir duquel on peut s’orienter vers l’aéroport, la Basse Sambre ou encore la N29 qui relie Fleurus, Gilly et Châtelineau. Et ce, pour des raisons pratiques que chacun peut comprendre en cas d’urgence.

Mais que va devenir l’ancienne caserne ?