Mauvaise surprise pour Julia à l’approche de Noël: au lieu de recevoir son colis tant attendu, DPD lui livre tout autre chose, «le petit Noël que nous devions avoir est gâché» (photo)

Julia, une mère de famille britannique, est très en colère. Son Noël a été gâché par un souci de livraison de colis DPD. Quand elle a ouvert son colis, supposé être rempli de cadeaux emballés individuellement, Julia a eu une très mauvaise surprise. Elle y a trouvé… des « vieilles pièces de voiture rouillées ».

Julia a déjà compris qu’il y avait un souci quand elle a remarqué que le colis avait une autre forme que celle escomptée. De plus, le paquet était emballé dans du ruban « re-scellé par DPD avec soin ». En plus d’avoir les morceaux de métal à l’intérieur, il était emballé avec du carton Amazon et du papier bulle.