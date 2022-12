Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Face à l’Antwerp, Noë Dussenne a quelque peu loupé le 250e match professionnel de sa carrière (défaite 4-0 et exclusion). Après un stage intense à Marbella, où il a pris le temps de répondre à nos questions, il nourrissait pourtant de grands espoirs, lui qui n’a jamais connu dans sa carrière la joie de soulever un trophée. L’heure est au rattrapage, ce vendredi soir à Gand, pour poursuivre la course vers un Top 4 devenu un objectif au fil des mois. Avant un départ annoncé ? Le Montois, qui arrive en fin de contrat, espère toujours un revirement de dernière minute.

Noë Dussenne, vous êtes désormais l’un des leaders du Standard, où le brassard de capitaine enroule désormais votre avant-bras. Vous vous plaisez dans ce rôle ?

J’ai toujours voulu montrer l’exemple, ici et ailleurs, que ce soit pour les jeunes ou les joueurs étrangers qui débarquent au club. Ils ont besoin de quelqu’un qui « connaît les règles » et, à trente ans, je dois dire qu’aujourd’hui je sais comment les choses se passent sur et en dehors du terrain. Être le relais du coach sur la pelouse, c’est évidemment satisfaisant.

Cela vous expose-t-il plus, aux médias, à l’entraîneur mais aussi à vos coéquipiers ?

Déjà l’année passée, j’avais l’habitude de parler dans le vestiaire, de faire un « speech » avant les matches qui passait bien auprès des joueurs. Je le fais avec plaisir. On a tous besoin de ce boost avant les rencontres. Je dis souvent la même chose mais je pense que ça réconforte les joueurs avant de monter sur le terrain.