Les Jeunes MR de Charleroi ont distribué de la soupe gratuitement aux sans-abris: ils recommencent leur action ce samedi 24 décembre

Ils étaient présents avec leurs chiens et expliquaient qu’ils dormiraient dehors, alors que la température était encore de -5 degrés la semaine dernière ! Les jeunes MR leur ont indiqué que les capacités de lits d’accueil avait été augmentées et qu’ils pouvaient certainement en bénéficier. Mais là n’était pas le problème, ils ont confié qu’ils seraient refusés à cause de leur chien et selon eux qu’il n’y avait pas assez de places disponibles. Les jeunes MR ont toutefois téléphoné à la ligne d’urgence et la réponse obtenue fut la même.