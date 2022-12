Judo: Toma Nikiforov pas aidé par l’arbitrage au Masters

Par Philippe Vande Weyer et Philippe Vande Weyer.

Il n’y a pas eu de deuxième médaille belge au Masters de judo à Jérusalem, ce jeudi, après celle de bronze de Matthias Casse en moins de 81 kg la veille. Toma Nikiforov (IJF 8) est pourtant passé tout près du podium des moins de 100 kg. Le Bruxellois, après avoir très bien entamé le tournoi avec des victoires convaincantes (et parfois expéditives) contre le Serbe Dosen (IJF 39), le Roumain Gonzalez (IJF 23) et l’Azeri Kotsoiev (IJF 3), a subi un coup d’arrêt en demi-finale face au jeune Néerlandais Catharina (IJF 17) en se faisant contrer.

Dans la finale pour la 3e place face à l’Israélien Paltchik (IJF 6), qu’il avait battu lors de leurs deux précédentes confrontations, il a d’abord encaissé un waza ari sur un grand fauchage extérieur. Mais, alors qu’il faisait le forcing pour revenir, il a été surpris par une attaque de Paltchik sur son coude alors qu’il était debout, une action considérée comme dangereuse pour l’intégrité de l’athlète et qui aurait dû valoir une disqualification à l’Israélien. Mais celui-ci n’a finalement écopé que d’un avertissement et a fini par s’imposer, Nikiforov étant visiblement dans l’impossibilité d’utiliser son bras droit à partir de ce moment et se faisant finalement exclure pour manque de combativité. Un comble !