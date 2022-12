Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Crise, flambée des coûts énergétiques, index des salaires, guerre en Ukraine, inflation… L’air est connu. Et ses effets délétères sur les finances communales aussi. À Pont-à-Celles comme ailleurs, les dépenses de personnel ont atteint des sommets. À l’ordinaire, elles représentent près de 44 % du budget 2023. On n’oubliera pas non plus l’impact de la cotisation de responsabilisation à charge des pouvoirs locaux. Elle augmente chaque année et elle risque de devenir insoutenable pour les deniers communaux à brève échéance.