Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Guirlandes lumineuses autour du cou, Giovanna Foti et Anne-Marie Spitaels manœuvrent un chariot plein de trésors destinés aux enfants hospitalisés à Jolimont. Elles sont accompagnées par Lily et Maya, l’ASBL Hôpi-Clown, le nez rouge vissé par-dessus le masque et une mallette remplie de gadgets à la main.

Le petit William reçoit un doudou hippopotame, coup de cœur de ses deux jeunes parents. Un peu plus loin, la grand-mère de Camille, 4 ans, veille sur elle. Lorsqu’elle ouvre les yeux, Giovanna lui présente sa nouvelle poupée avant de laisser place à Lily et son cœur en ballon. Et pour les petits bouts seuls, on glisse le cadeau au pied du lit. Sans oublier Marty, né prématuré à 35 semaines il y a de cela un mois et plongé dans le coma. Et une boîte de chocolats pour les infirmières.

******** ** *** ** ****

********* *** ***** ** ****** **** *** **** *** *** ********* ** ******* ************* *** ******** ** ********** ** ************ ***** ** *********** **** * ************ ***** *** ********* *** ****** ** ***** *** ******* ** ******** ** *** **** ** ********** ***** ** *** ****** *** ******* **** **** *** ***** ** **** *** ******* ** ****** ** * * ** ******** ********* ***** **************** ** ** ********* ** ** ******* ** *** ****** ********** **** *** ****** **** ******* *** *********

********** **** ********** **** ***** ********* ** *** ** ************* ******** ** ********* *** ******** ****** ******** ****** ** **** ********* **************** ******** ** ********** *** ** ** ***** ******** ** ******** ******* ** ********* *** *** ***** ***** *******************

***** ******* ** ****** ** ******* *** ******** ******************** ****** ** * **** **** *** ******* ** ********** ***** *** ** ****** ******* ****** ** *** ** ** ***** *** ******** **** *** ******

*** *** ***** ******* ******** *** ****** ** *********** **** **** *********** **** ** ******* ** **** * **** **** ** **** ****************** ************ ** ******* ** ******* ** ** ************************* ************ ** ** ********************** ***** ********* ** ****** *** ****** ******** ** ** ********** ***** **** ******** ****** ** ** ****** ** ** *********** ******* ** ****** *** ****** ** **** ******* ********** ** **** ******* ******* **** *** ******* *** **** ** *** ******* ******* *** ********** *** ***** *** ****** **** ******

************ *** ******** ** ** ***** *** ****************** ******** ***** *** **** ** ***** ****** ** **** ************ ***** ** * * ** ****** ** * ** * **** ******* ** *** ****** ** ***** **** ** **************

**** ** ****** ********

*** ******* *************** *** ********* ** ** ***** **** ** ******** **** *** ********* *** ************ ** ******** ****** ************* ** * * **** *********** ************* *** ************* ********** * ******** ****** ** * ** ***** *** ********** **** *** ***** ***************** ******** ***********

********** *** ************ ******* ** ********* **** *** *** ************* ********* ****** ** **** ** ** ************* ******* ********* **** *** **************** **** *** ********* *** ********** ********* ****** ********* ** ** **** **** *** ****** *** ******* ** **** *** ********* ********** * * ******** ** *********** ** ***** *** **********************