Excédée qu'on balance des déchets sur son chantier à Verviers, une entreprise se rebelle et décharge des bennes remplies... sur la place publique!

À Verviers, depuis plusieurs années déjà, on constate qu’il y a un gros problème de dépôts sauvages. Un peu partout, on trouve des crasses en tout genre, que ce soit des sachets poubelles, des vieux papiers, des détritus en pagaille issus de différents travaux. La ville réfléchit a des mesures pour améliorer la situation. Alors quand on constate qu’une grande société se permet de déverser des crasses sur la place publique, le sang de Jean-François Chefneux ne fait qu’un tour.