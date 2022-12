Une famille de sinistrés de Vaux-sous-Chèvremont ne trouve pas de logement à louer: «Avec six enfants, c’est mission impossible»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nathaniel (17), Eléonore (16), Perle (11), Rose (9), Timothée (5), Eliott (2) et leurs parents Alexandre (37) et Emilie (40) forment une famille unie. En juillet 2021, ils ont été inondés dans leur maison louée depuis 10 ans à Vaux-sous-Chèvremont.

« Il y avait deux mètres d’eau au rez-de-chaussée. On habitait rue Vallée, juste à côté de la Vesdre. On était monté à l’étage avec les enfants, en attendant d’être secourus. Ce qui était le plus inquiétant, c’était les sirènes d’alarme qui se déclenchaient et les bruits d’explosion. Je craignais qu’une conduite de gaz finisse par péter. Finalement, un bénévole est venu nous chercher en tracteur, par la fenêtre du haut », se souvient Alexandre, le père.

Rares

Depuis lors, ils ont pas mal déménagé, d’hébergements provisoires en logements de transit.