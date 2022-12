La tourelle, près de l’hôpital de Verviers, va devenir un espace horeca et de loisirs

C’est un beau bâtiment qui est situé rue du parc à Verviers. Une splendide tourelle construite milieu du 19ème siècle dans un style néogothique. La tourelle en question qui devait à la base devenir un pavillon de chasse est depuis un certain temps déjà inoccupée. Le bâtiment va revivre prochainement. La ville de Verviers vient en effet d’attribuer un permis pour la rénovation du bâtiment et l’implantation d’un espace horeca et de loisirs.

À la base, le projet était de construire à côté de la tourelle les bureaux du cabinet d’architecture Kha. Le pavillon aurait été dans un style « contemporain », écrivait-on en novembre 2020. Depuis, le projet a fait du chemin et il semble que le cabinet a estimé que l’espace prévu était trop court pour installer ses bureaux. Ce sera donc de l’horeca et du loisir. On n’en sait pour l’instant pas vraiment plus sur la finalité exacte du projet.