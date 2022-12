Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Charleroi Nord, un quartier populeux de la métropole sambrienne, est un petit village, où tout le monde se connaît. Nous sommes ici à un kilomètre du Mambourg, à vol d’oiseau, et à 500 mètres, dans l’autre sens, du stade Jonet, là où Felice Mazzù a porté le maillot des Zèbres en équipes de jeunes. Mais dans la maison de Pasquale, rue du Presbytère, nous sommes en fait en Italie. En Calabre. Le café chauffe, dans un Moka posé sur un bec de la cuisinière au gaz. Et, en fin d’entretien, il sera difficile de refuser la grappa, même s’il n’est pas encore midi. Mais la chaleur, elle nous vient surtout du cœur du papa de Felice. En parlant avec lui, on comprend pourquoi son fils attache autant d’importance aux rapports humains.

Pasquale, la maison dans laquelle vous nous recevez, c’est bien celle où Felice a grandi ?

Quand il est né, on habitait un peu plus haut, près de l’église. Mais on s’est installé ici quand il avait deux ans. Il y a donc tous ses souvenirs.

On va refaire un peu l’histoire. Mais avant tout, je suppose que son retour au Sporting vous réjouit…

Oui, je suis content.

Vous espérez le voir rester six ans au Sporting, comme la première fois ?

Ce serait bien, et ça m’arrangerait ! Mais peut-être qu’un jour, quand même, il partira à l’étranger. L’an dernier, je sais qu’un club italien le voulait, mais je ne sais pas lequel. Mon rêve, c’est de le voir un jour à la Juventus, mon club de cœur, d’autant que mon frère habite tout près du stade. Là, je lui dirais d’y aller ! Mais il a encore le temps. Je vais avoir 90 ans mais j’aimerais battre le record de ma maman, qui est décédée à 99 ans et 9 mois. Vous avez compris : j’espère devenir centenaire ! Et, pourquoi pas, qu’il reste au Sporting jusque-là !