Kanal élargit sa collection d’œuvres d’art avec des créations de six artistes

L’une des plus emblématiques est certainement «Stukjes Stukjes en dingen, Dingen Dingen en stukjes / Territoire confetti» de Joëlle Tuerlinckx. Il s’agit d’une sculpture constituée à partir de restes de papier. Ces restes de papier prennent la forme de confettis par la perforation de matériaux provenant des bureaux et des archives du lieu d’exposition concerné. Joëlle Tuerlinckx a exposé ses inventions aux quatre coins du monde et notamment à Chicago (États-Unis), Munich (Allemagne), Londres (Angleterre) ou encore Perth (Australie).

Dans la même veine, Sophie Whettnall a diffusé son talent à Shanghai (Chine), Recife (Brésil) et Barcelone (Espagne), entre autres. Sa plus grande œuvre, La banquise (2019), rejoint Kanal qui s’en réjouit: «Cette installation immersive et interactive place le public au centre de l’œuvre».