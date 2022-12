Colruyt, Spar, Cora, Intermarché, Delhaize…: attention, voici les lots concernés par un rappel!

Un allergène pouvant provoquer une intolérance n’était pas mentionné sur l’étiquette : des amandes. En cas d’allergie ou d’intolérance aux amandes, la société S.A. CORMAN recommande de ne pas consommer le produit susmentionné et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté.

L’article incriminé présente l’une de ces quatre dates de durabilité minimale (« À consommer de préférence avant le ») : 19/10/2022, 21/11/2022, 02/01/2023 et 09/02/2023. Il a été distribué à partir du 13 octobre dernier par Colruyt, Spar, Alvo, Spar Lambrechts, Mestdagh, Okay, Match Belgique, Smatch Belgique, Cora Belgique, Intermarché, Delhaize et Makro. Son poids est de 230 grammes. Les lots concernés portent les références : LOT 03035982, LOT 03041396, LOT 03050309 et LOT 03058977.