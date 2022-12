Circulation sur une bande, îlots et zone 30: des solutions pour sécuriser les passages piétons de la gare de Tournai

Le chantier mené par le SPW aux abords de la gare a rendu les traversées des boulevards des Nerviens et des Déportés dangereuses. L’échevin écolo, Jean-François Letulle pensait installer des feux de chantier pour améliorer la sécurité des traversées. Il n’en sera finalement rien. « Ayant pris l’initiative, dans un dossier qui ne relève pas de ma compétence territoriale , de faire le nécessaire pour qu’on puisse agir au plus vite pour sécuriser les traversées se situant face à la gare, il est apparu que les huit feux de chantier nécessaires risquaient de poser un problème de coordination/synchronisation »

Sachant cela, il a été convenu ce qui suit : supprimer les deux traversées centrales pour ne garder que les deux extérieures, renforcer l’éclairage aux endroits de ces traversées, réduire la vitesse à 30 km/h, sécuriser les deux traversées en ramenant la voirie en 2 x 1 bande, placer des ilots (refuges) afin d’également renforcer la sécurité des usagers faibles. « Au-delà des nombreux commentaires et autres ressentis qui foisonnent concernant ce dossier, il m’importait d’agir en protégeant les usagers faibles, dont un public scolaire en nombre, le plus rapidement possible. Aujourd’hui, c’est chose faite.