Après Roberto Martinez, Thierry Henry va-t-il lui aussi quitter les Diables rouges? «S’il y a une opportunité, je l’évaluerai»

Les Diables rouges ont perdu leur sélectionneur Roberto Martinez, et ils pourraient bien voir le T2 Thierry Henry lui aussi quitter le navire. Dans un entretien pour Amaron Prime Video Sport, l’ancien attaquant des Bleus a évoqué son avenir.

« Retrouver un poste d’entraîneur principal ? Oui, avec le bon projet », lance Henry. « Je dois évidemment être humble à propos de ça parce que j’ai actuellement un travail en tant qu’entraîneur adjoint avec la Belgique. Mais on parle de l’avenir là. Un jour, je l’espère, si le projet est bon. »

Henry avait déjà connu deux expériences comme entraîneur, d’abord à Monaco et ensuite du côté de Montréal, il y a plus de deux ans déjà. En Ligue 1, l’expérience avait tourné court puisqu’il a été limogé après un trois mois en poste entre octobre 2018 et janvier 2019. « Je suis allé à Monaco, et je me suis retrouvé avec 13 joueurs blessés », raconte-t-il. « Ils m’ont donné deux mois et demi et puis j’ai été viré. Et là, on m’a dit : ‘maintenant, tu es un coach’. »

Au Canada, la raison de son départ était bien différente. « Je suis allé à Montréal et je suis revenu parce que je n’ai pas vu mes enfants pendant un an, c’était dur. C’était à la période du Covid », confie-t-il. « Ne pas rentrer chez soi pendant quatre mois, c’était dur. »

Pas le mieux comme premières expériences, mais Henry compte bien ne pas en rester là et espère donc retrouver cette position de T1. « Traitez-moi de fou, mais s’il y a une opportunité, je l’évaluerai. »