Odette, 75 ans, perd la vie dans sa maison à Chênée: l’incendie a été provoqué par un chauffage électrique

Ce jeudi matin vers 8h30, un incendie s’est déclaré dans une maison unifamiliale au numéro 144 de la rue du Centenaire à Chênée. Les pompiers se sont rendus rapidement sur place. Il semble que c’est quelque chose placé sur un chauffage électrique qui a brûlé et qui a provoqué l’incendie. La locataire des lieux, une dame de 75 ans, Odette Paulus veuve Boîteux, a été intoxiquée puis transportée à l’hôpital mais elle a malheureusement succombé à ses blessures dans l’ambulance. La police de Liège s’est rendue sur place pour empêcher la circulation dans la rue du Centenaire le temps de l’intervention des secours.

« A noter que l’ambulance vétérinaire s’est aussi rendue sur place pour prendre en charge le chien de la dame qui était en hypothermie et en état de choc et qui a été placé sous oxygène. Il s’agit d’un chihuahua de 12 ans qui a été transporté à la clinique vétérinaire avec laquelle on travaille », précise Fabrice Renard, le responsable de la SRPA.