Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis que les boulevards du centre sont devenus piétonniers, la Ville de Bruxelles reçoit de plus en plus de demandes pour pouvoir occuper la place de Brouckère dans le cadre de divers événements, d’ampleur et de styles très divers. En 2021, elle ainsi été notamment le cadre d’une action de promotion de l’éclairage des vélos, d’une autre à l’occasion du festival du film (BRIFF) ou encore ans le cadre des « Korean days » sans oublier l’installation de la patinoire de Plaisirs d’Hiver en fin d’année, En tout, il y a ainsi eu 8 événements qui s’y sont tenus l’an passé.