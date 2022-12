Marc Ysaye quitte Classic 21 pour Bel RTL: «Je me suis demandé si ce n’était pas le bon moment pour relever un nouveau challenge»

S’il y a un moment à retenir, ce n’était que ça. D’ailleurs, j’ai essayé de ne pas craquer. J’ai failli avoir une petite larme. J’ai dû arrêter de parler pendant quelques secondes et j’ai repris mes esprits. C’était une aventure de dingue. J’ai reçu des milliers de messages d’amour. Ça m’a terriblement ému. J’ai essayé de tout lire et je crois que j’y suis arrivé. En 35 ans d’émission, on finit par tisser des liens indéfectibles. J’ai beaucoup de respect et de reconnaissance envers tous ces gens qui ont fait le succès de l’émission.

Oui, de temps en temps. J’adorais écouter mon ami Georges Lang. C’était plus RTL France qui était diffusée sur Bel RTL. J’aime aussi écouter la séquence « Votez pour moi » avec André Lamy et Olivier Leborgne. Ils sont désopilants. Il m’arrive aussi d’écouter les Grosses Têtes, mais je ne suis pas un assidu. Pour être honnête, Bel RTL n’était pas la radio que j’écoutais le plus.

J’aurais certainement une émission mais on communiquera plus tard sur les détails parce que je ne suis pas encore certain que tout soit vraiment figé. J’ai eu de très chouettes contacts avec la maison RTL que je ne connais pas bien mais que je vais apprendre à connaître. Il y aura sans doute aussi des chroniques musicales mais ça n’a pas encore été défini. Je crois que les équipes de Bel RTL vont faire un travail de fond. Frédéric Herbays, le nouveau directeur des radios, est un ami depuis très longtemps. Il prend les choses en main.

Que peut-on vous souhaiter pour 2023 ?