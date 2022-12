Verviers se lance finalement bien dans le projet du Grand Théâtre pour une somme de 34,9 millions

– Toiture et verrière ;

– Menuiserie extérieure ;

– Menuiserie intérieure ;

– Restauration des décors ;

L’ensemble de ces lots ont été attribués pour un montant de 34,9 millions d’euros. Reste donc le lot concernant la scénographie qui n’a pas été attribué car trop cher. Verviers compte l’attribuer plus tard une fois que les tarifs diminueront.

Afin de maîtriser les coûts dans le contexte difficile que nous connaissons, diverses décisions ont été adoptées fait savoir le Collège.

– Un accord a été adopté avec l’auteur de projet afin de plafonner ses honoraires sur base des dernières estimations de projet au printemps 2022 ; ce qui permet à la Ville d’économiser 3 millions d’euros.

– Un suivi rigoureux du chantier sera opéré afin d’éviter de dépasser l’enveloppe budgétaire prévue.

« Le Collège a mûrement étudié le dossier et a souhaité trouver une solution concrète pour sauver ce joyeux patrimonial verviétois et démontre ainsi l’ambition qu’il entend réserver à l’avenir de notre Ville qui sera, dans quelques années, dotée d’un outil culturel indispensable à son redéploiement et son attractivité.