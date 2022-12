Double imposition, «trajet retour au travail», unification des greffes… la Chambre adopte une série de mesures

Ce texte s’inscrit dans le cadre de l’ambition affichée par la coalition Vivaldi d’atteindre un taux d’emploi de 80 % à l’horizon 2030. Il a été approuvé par la majorité, rejointe par la N-VA et DéFI. Le PTB a voté contre. Le Vlaams Belang et Les Engagés se sont abstenus.

Après 10 semaines d’incapacité de travail, le travailleur indépendant en incapacité de travail recevra un questionnaire concernant le début d’un trajet retour au travail sous la supervision d’un « Coordinateur Retour Au Travail ». Ensuite, lorsque la période d’incapacité de travail sera de plus de 3 mois, le médecin-conseil évaluera le potentiel de retour au travail du travailleur indépendant. Cette évaluation sera faite sur la base du dossier médical et du questionnaire. Si le médecin-conseil estime le travailleur en capacité de s’inscrire volontairement dans un trajet de retour, le travailleur indépendant sera alors contacté par le Coordinateur. En cas de refus répété et non justifié de le remplir ou de répondre aux invitations qui suivent, le travailleur risque de perdre 2,5 % de son indemnité d’incapacité de travail.