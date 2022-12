Salt Bae s’incruste lors des célébrations de l’Argentine à la Coupe du monde et crée la polémique: la Fifa prendra «des mesures internes appropriées» (photos et vidéo)

Lors des célébrations du titre de championne du monde de l’Argentine, une scène a interpellé, et même choqué, de nombreux amateurs de foot. Sur le terrain, alors que les joueurs de l’Albiceleste savouraient leur sacre, un homme s’est invité parmi eux : Salt Bae, ce chef cuisinier turc star des réseaux sociaux. Nusret Gokçe, de son vrai nom, a même pris dans ses mains et embrassé le trophée de la Coupe du monde, ce qui est pourtant réservé à un nombre très restreint de personnes. Quelques jours plus tard, la Fifa a réagi à cette situation.

Le journaliste du New York Times Tariq Panja a partagé la réponse qu’il a obtenue de la part de l’instance internationale. « Suite à un examen de la situation, la Fifa a établi comment des individus ont obtenu un accès indu au terrain après la cérémonie de clôture au stade de Lusail le 18 décembre. Les mesures internes appropriées seront prises. » Des sanctions pourraient donc tomber, sans réellement savoir à l’encontre de qui et de quel ordre.

Au-delà de l’épisode du trophée, c’est le comportement du cuisinier envers les Argentins qui a choqué. Salt Bae a insisté auprès de nombreux joueurs pour prendre des photos, tentant notamment par tous les moyens de s’imposer aux côtés de Lionel Messi pour prendre un cliché.

Selon certains médias, Salt Bae, qui est un proche du président de la Fifa Gianni Infantino, pourrait se voir interdit de stade lors de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada.