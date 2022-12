Un réveillon et le jour de Noël avec une météo… automnale? Voici les prévisions de Luc Trullemans pour les fêtes de fin d’année!

En consolation il fera très doux avec des températures de 8 à 11º en Ardenne et de 11 à 13º dans les autres régions.

La nuit suivante sera bien plus sèche et moins venteuse avec quelques éclaircies et des minimales entre 4 et 8º au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 8 et 10º ailleurs.

Samedi

Il fera tout aussi doux et généralement sec sous un ciel variable ou nuageux et peut-être de petites averses l’après-midi sur le sud du pays.

La nuit du réveillon sera sans problème avec des conditions sèches avec minimales entre 5 et 10º.

Jour de Noël

Une nouvelle bande pluvieuse nous arrivera à partir de la France avec dès le matin déjà des précipitations qui devraient être plus importantes sur l’ouest et le nord du pays.

Le vent du sud reprendra également de la vigueur avec des pointes entre 50 et 70 km/h.

Persistance de la douceur avec maximales restant comprises entre 8 et 13º.

Lundi

Un front froid pas trop actif traversera d’ouest en est le pays avec des pluies ou averses suivies l’après-midi par un ciel plus variable et quelques rares averses.

Le vent tournera plus à l’ouest avec des pointes restant comprises entre 50 et 70 km/h.

Nous perdrons 2 petits degrés avec des températures diurnes revenant entre 6 et 11º.

La nuit suivante sera un peu plus froide sous un ciel souvent étoilé favorisant une baisse des températures qui iront se situer entre 5 et 2º sur l’ouest du pays et en Gaume, entre 2 et 0º sur le centre et entre +1 et -6º sur le relief ardennais.

Mardi

Une bande anticyclonique s’établira un peu plus au nord en s’étendant des Açores à l’Europe centrale ce qui ramènera le courant à nouveau au sud-ouest mais temporairement sans grands risques de précipitations et parfois de larges éclaircies.

Ce sera une journée moins douce avec 9º à la mer, 6 à 8º en plaine et 3 à 6º au sud du sillon Sambre et Meuse.

Evolution pour le reste de la semaine prochaine

Les zones anticycloniques se retireront à nouveau un peu plus vers le sud et l’activité dépressionnaire reprendra de plus belle du proche Atlantique à la Scandinavie et ensuite également sur les îles britanniques et en Mer du nord.

Cela nous amènera à nouveau des zones perturbées parfois fort pluvieuses surtout jeudi et vendredi dans un air redevenu doux avec des maximales généralement comprises entre 4 et 9º sur l’Ardenne et entre 9 et 12º en plaine et à la mer.