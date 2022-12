Urban Club, un salon de tatouage couplé à une salle de jeux à Verviers: «Je voulais proposer quelque chose d’unique»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lampes néons, tables de billard et murs entièrement couverts de graffitis. C’est un nouvel endroit particulier qui vient d’ouvrir à Verviers, situé rue de Limbourg. Urban Club est un salon de tatouage, mais pas seulement : il dispose également d’un bar et d’une salle de jeux. Un concept que Soheil Zareian, le patron de l’établissement, voulait innovant. « Je me suis inspiré du style des salons de tatouage américains et des clubs allemands pour proposer un lieu où les jeunes et moins jeunes peuvent se retrouver, que ce soit dans le domaine du tatouage ou en-dehors », explique-t-il.