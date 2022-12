Bilan positif pour le marché de Noël d’Anderlechtmalgré le froid et la finale de la coupe du monde de football

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Entre le vendredi 16 et le dimanche 18 décembre, les Anderlechtois ont pu retrouver, sans mesures sanitaires, le traditionnel marché de Noël sur la place de la Vaillance. Une centaine de chalets étaient installés sur la place, et abritaient des commerçants et restaurateurs, comme lors des dernières éditions. Le marché anderlechtois a toujours lieu la semaine avant Noël. « Il se tient toujours entre le 15 et le 20 décembre, c’est une vieille tradition communale », souligne Guy Wilmart (PS), échevin en charge des Événements à Anderlecht.