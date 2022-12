Crise de l’énergie: les 27 approuvent formellement le mécanisme de correction de marché du gaz

Les ministres de l’Énergie avaient atteint un accord politique lundi. Restait à formaliser la décision via procédure écrite. Tous les pays ont voté pour, sauf la Hongrie qui a voté contre et les Pays-Bas et l’Autriche qui se sont abstenus.

Le mécanisme permet d’introduire un plafond dynamique temporaire, à partir du 15 février, quand le prix des produits TTF à un mois dépasse durant trois jours ouvrables le prix de 180 euros/MWh tout en étant situé au moins 35 euros au-dessus du prix mondial du GNL. Différentes garanties devraient désactiver le mécanisme s’il y a un risque pour l’approvisionnement en gaz ou que le marché est trop perturbé.