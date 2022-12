Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nos politiques gagnent-ils trop ? Les salaires des ministres et parlementaires sont un sujet de discussion qui refait régulièrement surface. Encore davantage lors de scandales comme ceux que l’on connaît actuellement au parlement européen ou au parlement wallon.

Nous avons sondé quatre politologues, unanimes : la question mérite d’être posée. « Il manque un débat autour de cette question salariale », pointe Pierre Verjans (ULiège). « Jusqu’à présent, ce débat a lieu à l’intérieur de l’enceinte parlementaire. Et on a donc forcément une tendance à avoir une course vers le haut. Ce qui ne serait pas le cas s’il y avait l’obligation de se justifier devant le peuple. »