Le Viva For Life Tour est passé par Hannut avec Fanny Jandrain: «Une belle mobilisation malgré la pluie!» (vidéos)

La gestion du centre-ville nous avait prévenus et elle n’a pas menti : le jeudi 22 décembre était la journée à ne manquer sous aucun prétexte à Hannut. « Vous ne saurez plus où donner de la tête », nous avait alors lancé Martine Noël, gestionnaire de l’ASBL.

C’est ainsi que dès l’aube, les équipes de la RTBF s’affairaient déjà à monter les installations du Viva For Life Tour, qui posait ses valises sur notre entité le temps d’une journée. En fin d’après-midi, sur la Grand-Place, de grandes tonnelles et quelques chaufferettes pour se tenir chaud. Et beaucoup, beaucoup de monde. On peine à se frayer un chemin.

Animé d’une main de maître par la pétillante Fanny Jandrain, cette 10e édition de l’événement caritatif est un franc succès. « C’était super, une belle mobilisation ici à Hannut malgré la pluie, malheureusement. On a réussi notre défi et on ramène un beau chèque : une victoire pour tout le monde ! »

Soutenir la cause Paula et Guy tenaient à soutenir la cause. - C.Q.

Un peu en retrait, adossés à l’un des chauffages de terrasse, on tombe sur Paula, Guy… et leur chien. Ils habitent à proximité : ils sont venus à pied. « Ça nous tenait vraiment à cœur d’être ici, pour Viva For Life. Les inégalités se creusent toujours plus et il faut soutenir la cause autant qu’on peut. C’est pour ça qu’on est ici », explique Paula en montrant son bonnet rouge, acheté pour l’occasion.

À quelques mètres seulement, Jacqueline, Myriam, Céline et Jacques pavanent comme des coqs, chèque en main. Ils peuvent être fiers : le montant affiche 3.000 euros ! « On a organisé un petit déjeuner, une marche le long de l’eau et une balade VTT. C’est le résultat d’une association entre les comités ‘Au fil de l’eau’, ‘La Grange’ et l’école de Moxhe. On était sensibles au partage et aux besoins de chacun », précisent Jacqueline et Céline.

Un beau chèque de 3.000 euros pour ces organismes hannutois. - C.Q.

Pour mobiliser les citoyens, deux chars étaient exposés toute la journée sur le parvis de l’hôtel de ville. « Les citoyens qui ont effectué des dons pouvaient voter pour leur char préféré », nous dit Martine Noël.

En fin de journée, ils ont tous deux grossi les rangs de la mythique parade de Noël, qui n’a pas manqué de faire son petit effet.

HORS-TEXTE

Une parade grandiose

Plusieurs centaines de personnes ont admiré le spectacle

En fin d’après-midi déjà, les trottoirs de la rue de Tirlemont se gorgeaient progressivement de monde. « On veut être aux premières loges quand ça va commencer », expliquent Béatrice et Jean-Philippe », qui se sont eux aussi procuré l’un des goodies Viva For Life.

À 18h45, heure du départ, plusieurs centaines de personnes s’étaient réunies autour de la route. Des ours, des montgolfières, des échassiers, des lutins… et un train de 15 mètres de long. Un véritable succès si l’on en croit les bruyantes acclamations des enfants et de leurs parents.