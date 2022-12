Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On a donc évité, en cette fin de semaine, la 450e chute annoncée du gouvernement ! C’est évidemment un chiffre farfelu mais on se lasse de ces polémiques répétées qui annoncent une crise majeure et, à chaque fois, la possible chute du gouvernement De Croo.

Bras de fer MR-CD&V

Cette fois, il s’agissait d’un bras de fer entre le MR et le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), à propos de la réforme des droits d’auteur. Le MR craignait que des secteurs soient exclus de ce régime très favorable, surtout l’IT (les producteurs de logiciels informatiques, etc.). Le ministre a dissipé les craintes des libéraux, pas forcément celles du secteur.

Contrairement à ce qui s’était passé en Commission (où une MR avait voté contre et un autre s’était abstenu), les Bleus ont finalement voté, hier, la loi-programme qui comporte diverses dispositions fiscales. Sans cela, la crise aurait pu être majeure et certains y voyaient déjà la fin de la coalition Vivaldi…