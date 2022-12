RACB Awards: Stoffel Vandoorne sacré «Driver of the year» pour la 5e fois

Sacré champion du monde de Formule E au terme de sa quatrième saison à ce niveau, Stoffel Vandoorne (30 ans) a en toute logique décroché le titre de « Driver of the year » à l’occasion de la remise des prix du RACB (Royal automobile club de Belgique), jeudi à Bruxelles. C’est la 5e fois en 10 ans que le Roularien décroche cette distinction. Il a cette fois devancé Bertrand Baguette (champion SuperGT au Japon), Thierry Neuville (deux victoires en WRC), ainsi que Dries Vanthoor et Charles Weerts, qui se sont tous deux distingués en GT.

Le titre d’Espoir de l’année est revenu au (très) jeune Viktor Vranckx (16 ans) qui a succédé à Guillaume De Ridder au palmarès du championnat du monde de rallycross électrique (RX2e). Sarah Bovy, impériale en GT cette année, a reçu des mains de Jacky Ickx une Mention d’honneur, tandis que le Team Overdrive de Jean-Marc Fortin (victoire au Dakar, en championnat du monde de rallye-raid et de bajas) a également été distingué.