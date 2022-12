Comm les USA, le Canada se prépare à un front glacial juste avant Noël: la température ressentie par endroits devrait atteindre jusqu’à -55ºC

Les autorités canadiennes ont encouragé des habitants du Québec par exemple à « préparer des plans d’urgence et à se munir de trousses d’urgence contenant de l’eau potable, de la nourriture, des médicaments, une trousse de premiers soins et une lampe de poche ».

Le front glacial aux États-Unis doit se renforcer d’ici vendredi et perdurer durant le week-end de Noël. Sa puissance a fait dire à l’agence du NWS à Buffalo, dans l’Etat de New York, qu’il s’agissait « d’une tempête ne survenant qu’une fois par génération ».

Aux USA, plus de 5.500 vols avaient été annulés jeudi et 24.000 retardés, selon le site de suivi de vols FlightAware. Les aéroports de Chicago et de Denver étaient particulièrement touchés. Des routes étaient déjà recouvertes de neige à travers le pays et de nombreux accidents ont été signalés par les médias. L’I-90, une autoroute majeure traversant le nord des États-Unis, a été fermée dans l’Etat du Dakota du Sud, les autorités ayant prévenu qu’elle ne rouvrirait pas avant vendredi.