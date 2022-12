Pep Guardiola taquine Kevin De Bruyne: «Il a besoin d’être grincheux pour jouer de son mieux»

Ce jeudi soir, Manchester City s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise après sa victoire 3-2 contre Liverpool jeudi en 8es de finale. Titulaire, Kevin De Bruyne, auteur de deux assists, a joué toute la rencontre avec les Cityzens. En interview, son entraîneur, Pep Guardiola s’est montré très élogieux avec le Diable rouge.

L’entraîneur de City a expliqué ainsi : « Kevin était exceptionnel. Il a juste besoin de trouver le bon feu à l’intérieur de lui-même, juste pour être un peu grincheux ou contrarié, pour jouer de son mieux. Lorsque cela se produit, quel joueur, donner des passes décisives ou marquer des buts. Depuis combien d’années est-il ici? Sept ou huit ans? C’est une légende absolue et je le pousse toujours à trouver ce feu. »

Et pourtant malgré l’enchaînement des matchs, De Bruyne reste régulier : « Je sais que ce n’est pas facile de trouver cette constance tous les trois jours, mais aujourd’hui, il avait quelque chose à l’intérieur qui disait 'Je vais le faire'. On se souviendra toujours de lui comme l’un des plus grands joueurs de ce club », conclute ainsi Pep Guardiola.