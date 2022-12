La tempête hivernale Elliott fait cinq morts aux États-Unis

Le service météorologique américain avait auparavant mis en garde contre une tempête hivernale «historique». La tempête, baptisée Elliott, serait accompagnée de températures glaciales, de fortes chutes de neige et de vents. Des températures de -45 degrés Celsius ont déjà été enregistrées dans les États du Montana, du Dakota du Sud et du Wyoming.

Les aéroports de Chicago et de Detroit doivent faire face à de fortes tempêtes de neige. Au total, près de 3.000 vols ont été annulés vendredi matin, plus de 700 vols ont été retardés. Mais les métropoles de Washington D.C., Philadelphie, New York et Boston sont également averties de fortes bourrasques, de pluie et de verglas.