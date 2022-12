Tensions sociales chez Ryanair: le personnel de cabine sera en grève le week-end du Nouvel An et le suivant, 50 % des vols impactés!

Les hôtesses et stewards de la compagnie à bas coûts basés aux aéroports de Zaventem (Brussles Airport) et de Charleroi (BSCA) dénoncent l’attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique. Les négociations d’une nouvelle convention collective de travail les concernant est au point mort depuis des mois et avait déjà conduit à l’organisation de grèves de la part du personnel de cabine mais aussi des pilotes au début de l’été dernier.

En outre, la réouverture de la base de Bruxelles, à Zaventem, qui avait fermé à la fin du mois d’octobre, n’est toujours pas garantie, «loin de là», laissant le personnel qui y est encore en place dans l’incertitude totale, regrettent les syndicats. Cela alors que la direction s’est engagée récemment à se positionner officiellement sur ce point d’ici Noël.