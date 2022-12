Calendrier de l'Avent - Vendredi 23 décembre - Monde Sauvage Safari Parc

Le Monde Sauvage vous propose plusieurs activités pour passer une journée dépaysante. Safari africain, le plateau sud-américain, le canyon des ours, la forêt nord-américaine, les îles aux singes, le coin Madagascar, les grands fauves, le centre des rapaces, la mini ferme, les volières, le dôme et son temple maya… Les amateurs d’aventure pourront se rendre dans notre parc Fraxinus avec son parcours d’accrobranche dans des filets 100% sécurisés. Pour vos repas et goûters (restauration non-stop), venez découvrir le Lodge Africain et le Comptoir Massaï transformés en Maison de Père Noël !